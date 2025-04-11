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Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi? Hava Muhalefeti filmi konusu nedir, oyuncular kimler?

Hava Muhalefeti filmi 11 Nisan Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Seyirciler, “Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi? Hava Muhalefeti filmi konusu nedir?” sorularını araştırılıyor. Peki Hava Muhalefeti filmi oyuncuları kimler? İşte film hakkında bilgiler…

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 21:50 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 21:50
Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi? Hava Muhalefeti filmi konusu nedir, oyuncular kimler?

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Komedi türündeki film, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın paylaştığı yapımda Ege Kökenli ve Burak Hakkı gibi oyuncular yer alıyor. Peki Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi? İşte konuya dair detaylar…

(Kaynak: Hava Muhalefeti)(Kaynak: Hava Muhalefeti)

HAVA MUHALEFETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hava Muhalefeti filminin büyük bölümü stüdyo ortamında çekildi.

(Kaynak: Hava Muhalefeti)(Kaynak: Hava Muhalefeti)

HAVA MUHALEFETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu tatili için Bodrum uçağında yerini aldı. Başlangıçta kısa bir kaçamak olarak planlanan bu yolculuk, sürpriz gelişmelerle eğlenceli bir maceraya dönüşüyor.

(Kaynak: Hava Muhalefeti)(Kaynak: Hava Muhalefeti)

HAVA MUHALEFETİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ali Sunal

Doğa Rutkay

Ege Kökenli

Burak Hakkı

Kerem Atabeyoğlu

Ali Yoğurtçuoğlu

Kemal Uçar

Bülent Seyran

Ünal Yeter

Kadir Polatçı

Mekin Sezer

Mazlum Çimen

Aziz Aslan

Serkan Tatar

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