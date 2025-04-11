Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi? Hava Muhalefeti filmi konusu nedir, oyuncular kimler?

Komedi türündeki film, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın paylaştığı yapımda Ege Kökenli ve Burak Hakkı gibi oyuncular yer alıyor. Peki Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi? İşte konuya dair detaylar…
(Kaynak: Hava Muhalefeti)
HAVA MUHALEFETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hava Muhalefeti filminin büyük bölümü stüdyo ortamında çekildi.
(Kaynak: Hava Muhalefeti)
HAVA MUHALEFETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu tatili için Bodrum uçağında yerini aldı. Başlangıçta kısa bir kaçamak olarak planlanan bu yolculuk, sürpriz gelişmelerle eğlenceli bir maceraya dönüşüyor.