Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi? Hava Muhalefeti filmi konusu nedir, oyuncular kimler?

Komedi türündeki film, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ın paylaştığı yapımda Ege Kökenli ve Burak Hakkı gibi oyuncular yer alıyor. Peki Hava Muhalefeti filmi nerede çekildi? İşte konuya dair detaylar…