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Can Borcu 15. bölümde neler olacak? Mehmet, Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

Bülent İnal, Ebru Saban Özkan, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi isimleri bir araya getiren Can Borcu’nun yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki atv’nin sevilen dizisi Can Borcu’nun 15. bölümünde neler olacak? Mehmet, Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:11 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:11
Can Borcu 15. bölümde neler olacak? Mehmet, Emel’in kirli oyununu bozabilecek mi?

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Mehmet, Yekta'nın şantajına boyun eğmez. Her ne olursa olsun kızından vazgeçmeyeceğini söyler. Ancak Yekta, şirketin ortağı olmayı talep eder. Mehmet, kızının hayatı karşılığında bu teklifi kabul eder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Emel ile yüzleşen Mehmet, şantajın arkasında onun olduğunu öğrenir. Tüm bunlar olurken Yıldırım Yekta'yı hastaneden kaçırır. Mehmet Yekta'nın izini sürmeye çalışsa da sonuçsuz kalır. Efe, Yaşar aracılığıyla Yıldırım'a ulaşmaya çalışırken, Yaşar'ın ikili oyunu Yıldırım'ın kaçmasına neden olur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Öte yandan Emel, Yekta'nın ortaya çıkması karşılığında Yasemin'den Rüzgar'ı ihbar etmesini ister. Handan, durumu Mehmet'e bildirir ve Emel'in neyin peşinde olduğunu anlatır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Doğa'nın durumu ağırlaşırken, Çınar beklenmedik bir hamle yapar ve Rüzgar'ı ihbar eder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Zaman Doğa'nın aleyhine akıyordur ve bir anda kalbi durur. Doğa yaşayacak mıdır?

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