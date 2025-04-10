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Sustalı Ceylan 2. bölümden ipuçları: Ceylan, Ferhat’ı suçlar!

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak olan Sustalı Ceylan ikinci bölümüyle 10 Nisan Cuma akşamı atv’de. Peki Sustalı Ceylan 2. bölümde neler olacak? Ferhat, Ceylan’ı masum olduğuna ikna edebilecek midir? Yaşadıklarının acısıyla öfke ve isyanına yenilen Ceylan, gerçeği öğrenecek midir?

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 15:40 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 15:40
Sustalı Ceylan 2. bölümden ipuçları: Ceylan, Ferhat’ı suçlar!

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Ceylan hastanede ölüm kalım savaşı veren biricik oğlu Yusuf'un böbreğini çalanları bulup bedelini ödetmek üzere yemin eder. Kader oğlunu ona bağışlamıştır ancak intikam ateşi yüreğine düşmüştür bir kere.

Sustalı Ceylan 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

Necmi'nin akıl oyunları ve şaşırtmasıyla Ceylan, oğlunu kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna ikna olur ve intikam için Ferhat ile yüzleşmeye karar verir.

Sustalı Ceylan 2. bölüm 2. fragmanı izle!

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ferhat, Ceylan'ı masum olduğuna ikna edebilecek midir? Yaşadıklarının acısıyla öfke ve isyanına yenilen Ceylan, gerçeği öğrenecek midir?

Kaynak: atvKaynak: atv

SUSTALI CEYLAN OYUNCU KADROSU

Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran), Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür).

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