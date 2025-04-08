Kuruluş Osman 187. bölümden ipuçları ortaya çıktı: Orhan ve Alaeddin Bey karşı karşıya!

Kaynak: atv
HANEDANIN İÇİNDE FIRTINA: ORHAN VE ALAEDDİN KARŞI KARŞIYA
Osman Bey, dış tehditlerle mücadele ederken hanedanın içinde huzursuzluk baş göstermektedir. Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin arasında başlayan kavga, giderek daha da büyür. İki kardeş arasındaki bu çekişme gelecekte nelere yol açacaktır?
Kaynak: atv
SOFIA'NIN YENİ OYUNU: HALİME TUZAĞIN TAM ORTASINDA!
Kuçar ve Claudius'un gelişiyle Sofia, oyununu yeniden kurar. Bu kez hedefinde Halime vardır. Sofia, Halime'yi kullanarak büyük planını devreye sokar. Fakat tüm gerçeği öğrenen Halime, Sofia'yla yüzleşmeye kararlıdır. Peki Halime nasıl bir plan yapacaktır?
Kaynak: atv
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.