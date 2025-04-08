Kuruluş Osman 187. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Onlara burayı mezar eyleceksiniz!”

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen 187. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
YEPYENİ KARAKTERLER YEPYENİ HİKAYELER
atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 9 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 187'nci bölümüne dört yeni oyuncu dahil oluyor.
Dizinin 187'inci bölümünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yeni karakterler bu büyük prodüksiyonun bir parçası olmaktan duydukları heyecanı paylaştılar.