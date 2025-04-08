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Kuruluş Osman 187. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Onlara burayı mezar eyleceksiniz!”

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın heyecanla beklenen 187. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına “Onlara burayı mezar eyleceksiniz!” sözleri damga vurdu. İşte heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken Kuruluş Osman 187. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 10:24 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 10:25
Kuruluş Osman 187. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Onlara burayı mezar eyleceksiniz!

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Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen 187. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

YEPYENİ KARAKTERLER YEPYENİ HİKAYELER

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 9 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 187'nci bölümüne dört yeni oyuncu dahil oluyor.

Kuruluş Osman 187. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Dizinin 187'inci bölümünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yeni karakterler bu büyük prodüksiyonun bir parçası olmaktan duydukları heyecanı paylaştılar.

Kaynak: atvKaynak: atv

TAYANÇ AYAYDIN (CLADIUS)

"Uzun yıllardır birlikte çalışan, güçlü bir ekibe yeni bir isim olarak katılmak ilk başta bir heyecan yaratsa da bu his setin ilk günü uçup gitti. Senaryoyu okuduğum andan itibaren, karakterimi izleyiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyorum."

Kaynak: atvKaynak: atv

SİNAN TUZCU (KUÇAR)

"Kuruluş Osman, benim kadrosuna dahil olmadan önce de takip ettiğim bir projeydi. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle fark yaratan bir yapım. Böylesine geniş bir karakter çeşitliliğine sahip bir hikayede yer almak benim için büyük bir fırsat. Umarım Kuçar, izleyiciden de güzel bir karşılık bulur."

Kaynak: atvKaynak: atv

ŞAHİN ÇELİK (KOCA ALP)

"Böylesine köklü ve büyük bir yapımda yer almak, her oyuncunun hayalidir. Önemli olan, bu başarıyı yaratan ekibin arasına katıldığında onlara katkı sunabilmek ve dizinin gücüne güç katabilmek. Eğer bunu başarabilirsem, ben de başarının keyfini çıkarabilirim."

Kaynak: atvKaynak: atv

ONUR AYÇELİK (HASAN ALP)

"Altı sezon boyunca bir dizinin zirvede kalması, onun ne kadar sağlam bir hikaye ve ekibe sahip olduğunu gösterir. Bu büyük başarının bir parçası olmak benim için muazzam bir duygu. Heyecanlıyım, mutluyum ve bu dünyaya adım atmaktan dolayı çok sabırsızım."

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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