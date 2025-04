(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMASI

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, TV8 ekranlarından haftanın 5 günü izleyicilerle buluşuyor. Her gün 5 farklı yarışmacı, yemeklerini hazırlıyor. Zuhal Topal ise yarışmacıların yemeklerinin tadına, tuzuna, biberine ve misafirperverliğine kadar her detayı değerlendirerek puan veriyor. Bu puanlar, her cuma günü yapılan haftanın finalinde değerlendiriliyor. Finalde en yüksek puanı toplayan yarışmacı, 150.000 TL'lik ödülün sahibi oluyor.