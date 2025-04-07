Küçük Esnaf nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Küçük Esnaf filmi, sıradan bir hayat süren çilingir Berhudar'ın mafya ile yollarının kesişmesini konu ediniyor. Aşk, aile ve dostluk temalarının işlendiği filmde başrolleri İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak paylaşıyor. Peki Küçük Esnaf nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu!

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küçük Esnaf, babasından kalan borç nedeniyle mafyayla başı derde giren mahalle çilingiri Berhudar'ın hikayesini konu alıyor. Sıradan bir hayat süren Berhudar, babasının vefatı sonrası miras kalan yüklü borçla karşı karşıya kalır. Mafyanın baskısı altında çözüm ararken beklenmedik olayların içinde bulur kendini. Film, aksiyon dolu bu süreçte aşk, aile ve dostluk gibi temalara da yer veriyor. Küçük hayatlar yaşayan iki insanın, büyük sorunlar içinde birbirine yakınlaşmasını anlatan yapım, seyirciye hem kahkaha hem de duygu yüklü anlar vadediyor.