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Küçük Esnaf nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Komedi türündeki "Küçük Esnaf" filmi, hem senaryosunu kaleme alan hem de başrollerini paylaşan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak imzasını taşıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanan Küçük Esnaf filminin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filme dair bilgiler…

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 13:23 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 13:23
Küçük Esnaf nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Küçük Esnaf filmi, sıradan bir hayat süren çilingir Berhudar'ın mafya ile yollarının kesişmesini konu ediniyor. Aşk, aile ve dostluk temalarının işlendiği filmde başrolleri İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak paylaşıyor. Peki Küçük Esnaf nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu!

Küçük Esnaf nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul'un Kadırga, Samatya ve Ağva bölgelerinde çekildi.

Küçük Esnaf nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küçük Esnaf, babasından kalan borç nedeniyle mafyayla başı derde giren mahalle çilingiri Berhudar'ın hikayesini konu alıyor. Sıradan bir hayat süren Berhudar, babasının vefatı sonrası miras kalan yüklü borçla karşı karşıya kalır. Mafyanın baskısı altında çözüm ararken beklenmedik olayların içinde bulur kendini. Film, aksiyon dolu bu süreçte aşk, aile ve dostluk gibi temalara da yer veriyor. Küçük hayatlar yaşayan iki insanın, büyük sorunlar içinde birbirine yakınlaşmasını anlatan yapım, seyirciye hem kahkaha hem de duygu yüklü anlar vadediyor.

Küçük Esnaf nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCU KADROSU

İbrahim Büyükak

Zeynep Koçak

Gupse Özay

Cengiz Bozkurt

Cezmi Baskın

Erdal Tosun

Beyti Engin

Olgun Toker