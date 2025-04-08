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ATV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN | Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte TV yayın akışı…

8 Nisan 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden iddialı dizi ve programlar bekliyor. Özellikle hafta içi prime time kuşağında yer alan dizilerle reyting rekabeti iyice kızışırken, ATV, TRT 1, Show TV ve Star TV gibi kanalların yayın akışları merakla araştırılıyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusu yanıt ararken, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayın frekans bilgileri de seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte tv yayın akışı!

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 08:53 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 08:53
ATV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN | Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte TV yayın akışı…

Haftanın yoğun temposunu ekran başında geçirmek isteyenler, "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna yanıt arıyor. ATV yayın akışı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi sevilen programların yayın saatleri de ilgiyle takip ediliyor. İşte 8 Nisan Salı akşamı televizyon ekranlarında yer alacak dizi, film ve programlar…

ATV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN | Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte TV yayın akışı…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Bir Gece Masalı (yeni bölüm)

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D: Hızlı ve Öfkeli 7 (film)

STAR TV: Kral Kaybederse (yeni bölüm)

SHOW TV: Bahar (yeni bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN | Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte TV yayın akışı…

8 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Bir Gece Masalı

ATV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN | Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte TV yayın akışı…

8 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 – Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"

10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 – Kod Adı Kırlangıç

14:25 – Masumlar Apartmanı

17:45 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN | Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte TV yayın akışı…

8 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:00 – Yaprak Dökümü

13:00 – Gelinim Mutfakta

16:00 – Arka Sokakla

19:00 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Hızlı ve Öfkeli 7

ATV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN | Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte TV yayın akışı…

8 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:15 – Siyah Kalp

04:45 – Kızılcık Şerbeti

08:00 – Bu Sabah

10:00 – Deha

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

23:45 – Bahar

ATV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN | Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte TV yayın akışı…

8 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – Kiralık Aşk

19:00 – Star Haber

20:00 – Kral Kaybederse

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, AA)