ATV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN | Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte TV yayın akışı…

Haftanın yoğun temposunu ekran başında geçirmek isteyenler, "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna yanıt arıyor. ATV yayın akışı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi sevilen programların yayın saatleri de ilgiyle takip ediliyor. İşte 8 Nisan Salı akşamı televizyon ekranlarında yer alacak dizi, film ve programlar…