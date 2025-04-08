ATV YAYIN AKIŞI 8 NİSAN | Bu akşam hangi dizi ve filmler var? İşte TV yayın akışı…

Haftanın yoğun temposunu ekran başında geçirmek isteyenler, "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna yanıt arıyor. ATV yayın akışı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi sevilen programların yayın saatleri de ilgiyle takip ediliyor. İşte 8 Nisan Salı akşamı televizyon ekranlarında yer alacak dizi, film ve programlar…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Bir Gece Masalı (yeni bölüm)
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D: Hızlı ve Öfkeli 7 (film)
STAR TV: Kral Kaybederse (yeni bölüm)
SHOW TV: Bahar (yeni bölüm)
8 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Bir Gece Masalı
8 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:45 – Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 – Kod Adı Kırlangıç
14:25 – Masumlar Apartmanı
17:45 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
8 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
13:00 – Gelinim Mutfakta
16:00 – Arka Sokakla
19:00 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Hızlı ve Öfkeli 7
8 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI
02:15 – Siyah Kalp
04:45 – Kızılcık Şerbeti
08:00 – Bu Sabah
10:00 – Deha
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 – Bahar
8 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Kiralık Aşk
19:00 – Star Haber
20:00 – Kral Kaybederse
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, AA)