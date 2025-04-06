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Organ mafyasının eline düştü! atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan ilk bölümüyle geceye damga vurdu

atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Sustalı Ceylan, önceki gün ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizi, hikayesiyle herkesi derinden etkiledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025
Organ mafyasının eline düştü! atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan ilk bölümüyle geceye damga vurdu

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Sustalı Ceylan"ın ilk bölümünde şunlar yaşandı; Ceylan, kaba ve sorumsuz kocası Necmi'ye sadece oğlu Yusuf için katlanıyor. Küçük Yusuf, yaşına göre çok olgun ve sevgi dolu bir çocuk.

Evdeki tek destek, Necmi'nin vicdanlı babası Veysi. Ceylan, gündüzleri temizlik yaparak para kazanıyor, geceleri ise gizlice sağlık meslek yüksekokuluna gidiyor. Hem evine bakıyor hem de hayalinin peşinden koşuyor. Bir gün, yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Atmaca Bekri'nin sevgilisinin evinde çalışmaya başlıyor.

BEKLENMEDİK TANIŞMA!
Burada hem temizlik yapıyor hem de yaşlı bir kadına bakıyor. Beklenmedik bir anda Ferhat'la tanışıyor. Ferhat, Atmaca Bekri'nin sağ kolu ve Ceylan'dan ilk görüşte etkileniyor.

Ancak bölüm sonunda herkesi derinden sarsan bir olay yaşanıyor: Küçük Yusuf, babası yüzünden organ mafyasının eline düşüyor ve böbreği çalınıyor. Bu sırada Ferhat'ın yanında çalışan Ceylan çocuğunu bulmak için Ferhat'tan destek alıyor.

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