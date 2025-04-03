Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı yayınlandı: Artık seninle tanışma vakti geldi Osman!

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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 187. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 187. bölüm fragman yayınlandı Kaynak: atv REYTİNG REKORTMENİ DİZİYE DÖRT YENİ OYUNCU atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 9 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 187'nci bölümüne dört yeni oyuncu dahil oluyor. Dizinin 187'inci bölümünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yeni karakterlerin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: atv YEPYENİ KARAKTERLER YEPYENİ HİKAYELER Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Kuruluş Osman' kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik dizinin yıldız oyuncu kadrosuna katıldı.