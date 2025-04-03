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Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı yayınlandı: Artık seninle tanışma vakti geldi Osman!

Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman’ın 187. bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon dolu sahneleriyle heyecanı doruklara çıkaran fragmana “Artık seninle tanışma vakti geldi Osman!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:29 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:29
Kuruluş Osman 187. bölüm fragmanı yayınlandı: Artık seninle tanışma vakti geldi Osman!

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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 187. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 187. bölüm fragman yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

REYTİNG REKORTMENİ DİZİYE DÖRT YENİ OYUNCU

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 9 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 187'nci bölümüne dört yeni oyuncu dahil oluyor.

Dizinin 187'inci bölümünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yeni karakterlerin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: atvKaynak: atv

YEPYENİ KARAKTERLER YEPYENİ HİKAYELER

Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Kuruluş Osman' kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik dizinin yıldız oyuncu kadrosuna katıldı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Tayanç Ayaydın "Bizans Komutanı Claudius" karakterine hayat verirken; Sinan Tuzcu ise "Moğol Elçisi Kuçar" olarak seyirci karşısına çıkacak. Şahin Çelik "Türkmen Beyi Koca Bey"; Onur Ayçelik ise bir başka "Türkmen Beyi Hasan Alp"i canlandıracak.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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