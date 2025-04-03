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Başka Bir Gün bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman? 3 Nisan Atv Başka Bir Gün dizisi neden yok?

ATV ekranlarında yayınlanan Başka Bir Gün dizisinin 3 Nisan Perşembe akşamı yeni bölümü yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin 10. bölümünün ne zaman ve hangi gün olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki Başka Bir Gün bu akşam var mı, neden yok? İşte dizi hakkında son durum!

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 11:08 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 11:09
Başka Bir Gün bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman? 3 Nisan Atv Başka Bir Gün dizisi neden yok?

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ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Başka Bir Gün bu akşam var mı, neden yok soruları ile gündemde. Bugün yayın günü olmasına rağmen, dizinin yeni bölümünün bu akşam neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile izleyicileri ekrana kilitleyen Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki 3 Nisan Başka Bir Gün dizisi neden yok? İşte Atv yayın akışı!

(Kaynak: Başka Bir Gün)(Kaynak: Başka Bir Gün)

BAŞKA BİR GÜN BU AKŞAM VAR MI?

Başka Bir Gün dizisi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanmayacak. Dizinin yayın saatinde, ATV'de Beşiktaş - Göztepe maçı canlı olarak ekrana gelecek.

(Kaynak: Başka Bir Gün)(Kaynak: Başka Bir Gün)

3 NİSAN BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ NEDEN YOK?

3 Nisan Başka Bir Gün dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölüm, 10 Nisan 2025 Perşembe günü ekranlara gelecek. Bu değişiklik, ATV'deki Beşiktaş - Göztepe maçının canlı yayını nedeniyle yapıldı.

(Kaynak: Başka Bir Gün)(Kaynak: Başka Bir Gün)

3 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

01:50 Can Borcu

05:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Beşiktaş - Göztepe

22:40 Başka Bir Gün (tekrar)

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