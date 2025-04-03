Başka Bir Gün bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman? 3 Nisan Atv Başka Bir Gün dizisi neden yok?

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Başka Bir Gün bu akşam var mı, neden yok soruları ile gündemde. Bugün yayın günü olmasına rağmen, dizinin yeni bölümünün bu akşam neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile izleyicileri ekrana kilitleyen Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki 3 Nisan Başka Bir Gün dizisi neden yok? İşte Atv yayın akışı!