Başka Bir Gün bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman? 3 Nisan Atv Başka Bir Gün dizisi neden yok?

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Başka Bir Gün bu akşam var mı, neden yok soruları ile gündemde. Bugün yayın günü olmasına rağmen, dizinin yeni bölümünün bu akşam neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile izleyicileri ekrana kilitleyen Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki 3 Nisan Başka Bir Gün dizisi neden yok? İşte Atv yayın akışı!
(Kaynak: Başka Bir Gün)
BAŞKA BİR GÜN BU AKŞAM VAR MI?
Başka Bir Gün dizisi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanmayacak. Dizinin yayın saatinde, ATV'de Beşiktaş - Göztepe maçı canlı olarak ekrana gelecek.
(Kaynak: Başka Bir Gün)
3 NİSAN BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ NEDEN YOK?
3 Nisan Başka Bir Gün dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölüm, 10 Nisan 2025 Perşembe günü ekranlara gelecek. Bu değişiklik, ATV'deki Beşiktaş - Göztepe maçının canlı yayını nedeniyle yapıldı.