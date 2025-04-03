2 NİSAN 2025 reyting sonuçları: Total ve AB ile hangi yapım birinci? ATV, TRT, SHOW TV, KANAL D reyting listesi...

Televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam geride kaldı! 2 Nisan 2025 Çarşamba günü yayınlanan programlar arasındaki reyting yarışı merak konusu oldu. Eğlence programlarından dizilere, spor müsabakalarından sinema filmlerine kadar birçok farklı içerik izleyiciyle buluştu.

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2 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Ekrana gelen yapımların izlenme oranları ise favori dizisinin ya da filminin sıkı takipçisi olanlar tarafından merak ediliyor. 2 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı.