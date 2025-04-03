Bir Gece Masalı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Aşkta ve savaşta her şey mubahtır!

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Salı akşamları atv'de izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın merakla beklenen 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bir Gece Masalı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Kürşat'ın ailesinin ortaya çıkışı tüm dengelerin değişmesine neden olur. Canfeza'nın abisi ile görüşmesi, Kürşat ve sorunlarının sürekli evlerine taşması Mahir'in tepkisine neden olur. Ferman ile Süreyya Anne müttefik olurlar. Efsane'yi istemeye gitmek için Süreyya Anne'yi ikna eder.

Kaynak: atv Ezra Nene, Yılmazları arayarak durumu haber verir. Kürşat her şeye rağmen Gülizar ile nikah kıymaya kararlıdır. Ancak Handan'dan gelen mesaj Gülizar'ın aklını karıştırır. Handan ile sarılma videosunu izleyen Gülizar, Kürşat'a geçen gece nerede olduğunu sorar. Mahir ise babasını sakladığı kasayı açar ve hiç bilmediği bir gerçekle yüzleşir.