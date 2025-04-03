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Bir Gece Masalı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Aşkta ve savaşta her şey mubahtır!

Başrollerinde Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı, atv’nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı’nın merakla beklenen 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Canfeza’nın “Aşkta ve savaşta her şey mubahtır!” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 11:46 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 11:46
Bir Gece Masalı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Aşkta ve savaşta her şey mubahtır!

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Salı akşamları atv'de izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın merakla beklenen 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

27. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kürşat'ın ailesinin ortaya çıkışı tüm dengelerin değişmesine neden olur. Canfeza'nın abisi ile görüşmesi, Kürşat ve sorunlarının sürekli evlerine taşması Mahir'in tepkisine neden olur. Ferman ile Süreyya Anne müttefik olurlar. Efsane'yi istemeye gitmek için Süreyya Anne'yi ikna eder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ezra Nene, Yılmazları arayarak durumu haber verir. Kürşat her şeye rağmen Gülizar ile nikah kıymaya kararlıdır. Ancak Handan'dan gelen mesaj Gülizar'ın aklını karıştırır. Handan ile sarılma videosunu izleyen Gülizar, Kürşat'a geçen gece nerede olduğunu sorar. Mahir ise babasını sakladığı kasayı açar ve hiç bilmediği bir gerçekle yüzleşir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Babasının ölümünde ona çok yakın olan Raşit'in dışında birilerinin parmağı vardır. Tüm sırları ortaya çıkaracak kaset ise kayıptır. Selim, Kürşat'ı arayarak onu uyarmak ister. Raşit'in kızından bahseder ve Canfeza'nın tehlikede olduğunu söyler. Ancak hapishanede saldırıya uğrar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Babasının nikahına abisi ile gitmek üzere olan Canfeza ve Mahir arasında büyük tartışma patlak verir. İkili aileleri yüzünden aşklarını sorgulamak zorunda kalır. Sadece sevmek yetmiyormuş diyen Mahir evi terk eder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

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