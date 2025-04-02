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2 Nisan 2025 Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nereden izlenir? Derbi maçı hangi linkten izlenir?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 2 Nisan 2025 Çarşamba akşamı Ülker Stadyumu’nda oynanacak dev derbi, milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği mücadelelerden biri olacak. Taraftarlar ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifreli mi, şifresiz mi izleneceğini merak ediyor.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 18:18 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 18:18
2 Nisan 2025 Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nereden izlenir? Derbi maçı hangi linkten izlenir?

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Ezeli rekabet yeniden sahnede! Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle doruğa çıkıyor. Kadıköy'de oynanacak bu kritik karşılaşma, sadece bir kupa mücadelesi değil; aynı zamanda prestij savaşı olacak.

Fotoğraf: ATVFotoğraf: ATV

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ ŞİFRESİZ Mİ?

Evet! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın yayın hakkı, ATV kanalında bulunuyor. Yayın hem televizyondan hem de dijital platformlardan izlenebilecek.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ATV YAYIN BİLGİLERİ

Futbolseverler, ATV kanalını Türksat 4A uydusu üzerinden ya da çeşitli dijital platformlardan canlı şekilde takip edebilirler. Derbiyi evinde şifresiz olarak izlemek isteyenler için ATV'nin frekans bilgileri şöyle:

  • 📡 Frekans: 12053 MHz

  • ↔️ Polarizasyon: H (Yatay)

  • 📶 Symbol Rate: 27500

  • 🔒 FEC: 5/6

Ayrıca ATV'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de canlı yayın erişimi mümkün olacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen derbi, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele, Fenerbahçe'nin sahası olan Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA DEV KAPIŞMA: KİM YARI FİNALE YÜKSELİR?

Her iki takım da ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken, Türkiye Kupası da sezonun en önemli hedeflerinden biri konumunda. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan bu çeyrek final mücadelesi, aynı zamanda sezonun kaderini belirleyecek bir karşılaşma olabilir.

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MAÇ GÜNÜ İÇİN NOTLAR

Stadyuma girişlerde yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

Taraftarlar için kapılar saat 18:00'de açılacak.

VAR sistemi mücadelede aktif olarak kullanılacak.

Maç öncesi her iki takım da son antrenmanlarını basına kapalı yaptı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Detay Bilgi
Maç Tarihi 2 Nisan 2025, Çarşamba
Saat 20:45
Stadyum Ülker Stadyumu (Kadıköy)
Yayın Kanalı ATV
Şifre Durumu Şifresiz Yayın
Uydu Frekansı 12053 MHz / H / 27500 / FEC 5/6
Dijital Yayın ATV Web, Mobil Uygulamalar
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