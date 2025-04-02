2 Nisan 2025 Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nereden izlenir? Derbi maçı hangi linkten izlenir?

Ezeli rekabet yeniden sahnede! Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle doruğa çıkıyor. Kadıköy'de oynanacak bu kritik karşılaşma, sadece bir kupa mücadelesi değil; aynı zamanda prestij savaşı olacak.
Ezeli rekabet yeniden sahnede! Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle doruğa çıkıyor. Kadıköy'de oynanacak bu kritik karşılaşma, sadece bir kupa mücadelesi değil; aynı zamanda prestij savaşı olacak.
Evet! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın yayın hakkı, ATV kanalında bulunuyor. Yayın hem televizyondan hem de dijital platformlardan izlenebilecek.
Futbolseverler, ATV kanalını Türksat 4A uydusu üzerinden ya da çeşitli dijital platformlardan canlı şekilde takip edebilirler. Derbiyi evinde şifresiz olarak izlemek isteyenler için ATV'nin frekans bilgileri şöyle:
📡 Frekans: 12053 MHz
↔️ Polarizasyon: H (Yatay)
📶 Symbol Rate: 27500
🔒 FEC: 5/6
Ayrıca ATV'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de canlı yayın erişimi mümkün olacak.
Bu sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen derbi, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele, Fenerbahçe'nin sahası olan Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Her iki takım da ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken, Türkiye Kupası da sezonun en önemli hedeflerinden biri konumunda. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan bu çeyrek final mücadelesi, aynı zamanda sezonun kaderini belirleyecek bir karşılaşma olabilir.
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Stadyuma girişlerde yoğun güvenlik önlemleri alınacak.
Taraftarlar için kapılar saat 18:00'de açılacak.
VAR sistemi mücadelede aktif olarak kullanılacak.
Maç öncesi her iki takım da son antrenmanlarını basına kapalı yaptı.
|Detay
|Bilgi
|Maç Tarihi
|2 Nisan 2025, Çarşamba
|Saat
|20:45
|Stadyum
|Ülker Stadyumu (Kadıköy)
|Yayın Kanalı
|ATV
|Şifre Durumu
|Şifresiz Yayın
|Uydu Frekansı
|12053 MHz / H / 27500 / FEC 5/6
|Dijital Yayın
|ATV Web, Mobil Uygulamalar