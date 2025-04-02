2 Nisan 2025 Fenerbahçe - Galatasaray derbisi nereden izlenir? Derbi maçı hangi linkten izlenir?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen derbi, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele, Fenerbahçe'nin sahası olan Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA DEV KAPIŞMA: KİM YARI FİNALE YÜKSELİR?

Her iki takım da ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken, Türkiye Kupası da sezonun en önemli hedeflerinden biri konumunda. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan bu çeyrek final mücadelesi, aynı zamanda sezonun kaderini belirleyecek bir karşılaşma olabilir.

ATV CANLI YAYIN İZLE

ATV CANLI YAYIN

MAÇ GÜNÜ İÇİN NOTLAR

Stadyuma girişlerde yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

Taraftarlar için kapılar saat 18:00'de açılacak.

VAR sistemi mücadelede aktif olarak kullanılacak.

Maç öncesi her iki takım da son antrenmanlarını basına kapalı yaptı.