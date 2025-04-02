İşte Benim Stilim’de kim birinci oldu? 2 Nisan İşte Benim Stilim puan durumu! Büyük ödül sahibini buldu

2025 sezonunun İşte Benim Stilim yarışması , moda tutkunları tarafından günün ve haftanın birincilerini takip ediyor. 2 Nisan İşte Benim Stilim'de hangi yarışmacının kazandığı merak ediliyor. Peki İşte Benim Stilim'de en yüksek puanı kim aldı? İşte konuya dair son durum.

(Kaynak: İşte Benim Stilim)

İŞTE BENİM STİLİM BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim, moda severler tarafından takip ediliyor. Yarışmacılar, her gün jüri önünde podyuma çıkarak stil ve şıklıklarını sergiliyor, hafta boyunca en yüksek puanı toplayan isim ise "haftanın birincisi" seçiliyor. Bu birincilere, bazen maddi ödüller, bazen ise özel avantajlar veya jüri üyelerinin sunduğu sürpriz hediyeler veriliyor. Yarışmanın büyük finalinde kazananın alacağı ödül ise henüz resmi olarak açıklanmadı.