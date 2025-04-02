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İşte Benim Stilim'de kim birinci oldu? 2 Nisan İşte Benim Stilim puan durumu! Büyük ödül sahibini buldu

İşte Benim Stilim, yeni sezonuyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda, tarzlarıyla fark oluşturmak isteyen iddialı yarışmacılar şıklık yarışına giriyor. Her gün en yüksek puanı almak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, jüri üyelerinden tam not alabilmek için en şık kombinlerini sergiliyor. Peki İşte Benim Stilim'de kim birinci oldu? 2 Nisan İşte Benim Stilim puan durumu…

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 12:55 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 13:05
İşte Benim Stilim’de kim birinci oldu? 2 Nisan İşte Benim Stilim puan durumu! Büyük ödül sahibini buldu

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2025 sezonunun İşte Benim Stilim yarışması, moda tutkunları tarafından günün ve haftanın birincilerini takip ediyor. 2 Nisan İşte Benim Stilim'de hangi yarışmacının kazandığı merak ediliyor. Peki İşte Benim Stilim'de en yüksek puanı kim aldı? İşte konuya dair son durum.

(Kaynak: İşte Benim Stilim)(Kaynak: İşte Benim Stilim)

İŞTE BENİM STİLİM'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

İşte Benim Stilim'in 1 Nisan Salı günü yayınlanan bölümünde, Begüm Ece Coşkun 24.4 puan alarak günün birincisi olmayı başardı.

31 Mart 2025 Pazartesi günü ekranlara gelen ilk bölümünde ise yarışmanın birincisi Berfin oldu.

(Kaynak: İşte Benim Stilim)(Kaynak: İşte Benim Stilim)

İŞTE BENİM STİLİM BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim, moda severler tarafından takip ediliyor. Yarışmacılar, her gün jüri önünde podyuma çıkarak stil ve şıklıklarını sergiliyor, hafta boyunca en yüksek puanı toplayan isim ise "haftanın birincisi" seçiliyor. Bu birincilere, bazen maddi ödüller, bazen ise özel avantajlar veya jüri üyelerinin sunduğu sürpriz hediyeler veriliyor. Yarışmanın büyük finalinde kazananın alacağı ödül ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

(Kaynak: İşte Benim Stilim)(Kaynak: İşte Benim Stilim)

2 NİSAN İŞTE BENİM STİLİM PUAN DURUMU

2 Nisan İşte Benim Stilim puan durumu henüz açıklanmadı. Yarışmacıların performanslarının değerlendirilmesi sonrası, günlük puanlar ve sıralama ilerleyen saatlerde duyurulacak.

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