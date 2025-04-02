Kardelenler 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Artist mi oluyorum ben şimdi?

Kadrosunda Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Kardelenler'in 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hicran'ın paraları yakmasıyla birlikte Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğine gelirken, Kahraman büyük bir suçluluk duygusu içindedir. Koray, Menekşe'ye sinsice mesaj atanın peşine düşerken, kebapçıda işleri iyi gitmeyen Raci ile Gülcan, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.

Kaynak: atv

Leo, Pelinsu'yu kendinden soğutmak için her yolu dener. Hicran para kazanıp evi geçindirebilmek için elinden geleni yapar. Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasında aşk rüzgarları esmeye devam eder. Kendisini annesine affettirmek isteyen Kahraman'ın, başına aldığı asıl beladan haberi yoktur.