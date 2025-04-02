Eşref Rüya bu akşam var mı? 2 Nisan Eşref Rüya dizisi neden yok, yeni bölümü ne zaman yayınlanıyor?

Kanal D'nin dizisi Eşref Rüya bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği ile gündeme geliyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi ve Necip Memili'nin yer aldığı yapım, adını bilmediği bir aşkın peşinden sürüklenen genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Her Çarşamba izleyiciyle buluşan dizi, 2 Nisan 2025 tarihli Kanal D yayın akışında yer almıyor. Peki Eşref Rüya bu akşam neden yok? İşte konuya dair merak edilenler…