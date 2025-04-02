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Eşref Rüya bu akşam var mı? 2 Nisan Eşref Rüya dizisi neden yok, yeni bölümü ne zaman yayınlanıyor?

Eşref Rüya dizisi ile ilgili Kanal D’nin yayın akışı takip ediliyor. İzleyiciler, Eşref Rüya dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki 2 Nisan Çarşamba Eşref Rüya yeni bölümü var mı? Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanıyor? İşte konuya dair son durum.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 12:23 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 12:23
Eşref Rüya bu akşam var mı? 2 Nisan Eşref Rüya dizisi neden yok, yeni bölümü ne zaman yayınlanıyor?

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Kanal D'nin dizisi Eşref Rüya bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği ile gündeme geliyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Büşra Develi ve Necip Memili'nin yer aldığı yapım, adını bilmediği bir aşkın peşinden sürüklenen genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Her Çarşamba izleyiciyle buluşan dizi, 2 Nisan 2025 tarihli Kanal D yayın akışında yer almıyor. Peki Eşref Rüya bu akşam neden yok? İşte konuya dair merak edilenler…

(Kaynak: Eşref Rüya)(Kaynak: Eşref Rüya)

EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bayram haftası nedeniyle yeni bölümü yayınlanmıyor.

(Kaynak: Eşref Rüya)(Kaynak: Eşref Rüya)

2 NİSAN EŞREF RÜYA NEDEN YOK?

Eşref Rüya dizisinin 3. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu, ancak yeni bölümün yayın tarihiyle ilgili net bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünün 9 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelmesi öngörülüyor.

(Kaynak: Eşref Rüya)(Kaynak: Eşref Rüya)

2 NİSAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya (Tekrar)
22:45 Eşref Rüya (Tekrar)
01:15 Arka Sokaklar
03:30 Yargı
05:00 Kuzey Güney

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