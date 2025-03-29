Reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" kadrosuna dört yeni sürpriz isim!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 9 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 187'nci bölümüne dört yeni oyuncu dahil oluyor Dizinin 187'inci bölümünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yeni karakterlerin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

YEPYENİ KARAKTERLER YEPYENİ HİKAYELER

Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Kuruluş Osman' kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik dizinin yıldız oyuncu kadrosuna katıldı.



Tayanç Ayaydın "Bizans Komutanı Claudius" karakterine hayat verirken; Sinan Tuzcu ise "Moğol Elçisi Kuçar" olarak seyirci karşısına çıkacak. Şahin Çelik "Türkmen Beyi Koca Bey"; Onur Ayçelik ise bir başka "Türkmen Beyi Hasan Alp"i canlandıracak.