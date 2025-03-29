PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" kadrosuna dört yeni sürpriz isim!

70’e yakın ülkede gösterilen ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman, her bölümüyle izleyenleri nefes nefese bırakıyor.187'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan diziye dört yeni oyuncu dahil oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Mart 2025
Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman kadrosuna dört yeni sürpriz isim!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 9 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 187'nci bölümüne dört yeni oyuncu dahil oluyor Dizinin 187'inci bölümünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yeni karakterlerin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

YEPYENİ KARAKTERLER YEPYENİ HİKAYELER
Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Kuruluş Osman' kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik dizinin yıldız oyuncu kadrosuna katıldı.

Tayanç Ayaydın "Bizans Komutanı Claudius" karakterine hayat verirken; Sinan Tuzcu ise "Moğol Elçisi Kuçar" olarak seyirci karşısına çıkacak. Şahin Çelik "Türkmen Beyi Koca Bey"; Onur Ayçelik ise bir başka "Türkmen Beyi Hasan Alp"i canlandıracak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kaj Joakim Medin silahlı terör örgütü üyeliği ve Başkan Erdoğan’a hakaret suçlarından tutuklandı!
Başkan Erdoğan’dan Türkiye’yi Batı’ya şikayet eden CHP’li Özel’e sert tepki: İngiliz Muhiplerinden farkınız yok!
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! Ekrem İmamoğlu’nun teslim etmediği telefonun HTS kayıtları ortaya çıktı: Necati Özkan ile 469 görüşme
Bayramda çalışana çift ödeme | Kimler çift yevmiye alacak? Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?
Sağlıkta yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: Kimler ruhsat alarak Sağlık Meslek Hizmet Birimi açabilir?
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı! Ramazan Bayramı’nda bazı köprü ve toplu taşımalar ücretsiz olacak
Sokak provokasyonuna af yok! Eylemlere yönelik 74 kişi hakkında 3’er yıla kadar hapis istemi
AK Parti’den KKTC’deki başörtüsü engeline sert tepki: Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir
Başkan Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesiyle telefonda görüştü: Failler hak ettikleri cezayı alacak!
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
Ege’de farklı Fener! Bodrum FK - Fenerbahçe: 2-4 | MAÇ SONUCU
CANLI | 9 günlük bayram göçü başladı: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı
Narin Güran’ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı! Annesi Yüksel Güran ile o fotoğrafında 2 ayrıntı dikkat çekti
Başkan Erdoğan’dan Gine’de adına yapılan caminin açılışında önemli açıklamalar
CANLI | Myanmar’da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çin’de de hissedildi: Bangkok’ta yıkım var
Ekrem İmamoğlu New York Times’a beni niye sattınız yazısı: Türkiye’yi şikayet etti! ABD ve Batı’ya baskı yapın çağrısı
Galatasaray’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
Kemal Sunal ve Fatma Girik’le ilgili gerçek duyanları şoke etti! Yeşilçam yıldızının rol arkadaşı kardeşi çıktı
Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor