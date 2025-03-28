Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Şükrü’nün eşine romantik sürprizi final gününe damga vurdu

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CUMA FİNALİNE ÇİFTE ELEME ŞOKU

Hafta boyunca en düşük puanı alarak elenenler, Cansu ve Burak oldu. Her şeyi değiştirecek olan ise Seda'nın seçtiği zarftı. Seda zarfından çıkan ödül ile bir masayı eleme hakkı kazanmıştı. Seda'nın bu hakkını kullanıp kullanmayacağı merak konusuydu. En yakın rakibi Zeyneti ve Murat'ı elemesi beklenen Seda ise ters köşe yaparak Rabia, Şükrü ve Elif Hanım'ı eledi. Yapılan elemeler ile Nursel ile Mutfak Bahane'ye iki masa birden veda etmiş oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de