TV YAYIN AKIŞI 29 MART 2025 | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Bu akşam Atv'de ve TRT 1 ekranlarında hangi dizilerin yayınlandığı seyirciler tarafından takip ediliyor. 29 Mart TV yayın akışı ve bugün hangi filmlerin olduğu araştırılırken, kanalların canlı yayın ve frekans bilgileri merak ediliyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte günün yayın akışı!