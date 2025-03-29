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TV YAYIN AKIŞI 29 MART 2025 | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

29 Mart 2025 Cumartesi günü televizyonda birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerini bekliyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV ve  TRT 1 diğer kanalların yayın akışları merakla araştırılıyor. Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte TV yayın akışı!

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 09:30 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 09:30
TV YAYIN AKIŞI 29 MART 2025 | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

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Bu akşam Atv'de ve TRT 1 ekranlarında hangi dizilerin yayınlandığı seyirciler tarafından takip ediliyor. 29 Mart TV yayın akışı ve bugün hangi filmlerin olduğu araştırılırken, kanalların canlı yayın ve frekans bilgileri merak ediliyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte günün yayın akışı!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Can Borcu

TRT 1: Gönül Dağı

KANAL D: Eşref Rüya

STAR TV: Vizontele Tuuba

SHOW TV: Güldür Güldür Show

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

29 MART ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Başka Bir Gün

03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Görevimiz Tatil

15:15 Bir Gece Masalı

17:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:50 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:20 Terminatör 2 : Mahşer Günü (film)

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

29 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:20 – Yedi Numara

07:15 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

07:35 – Türk Sineması "Kaptan Pengu ve Arkadaşları"

08:55 – Kod Adı Kırlangıç

11:45 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

12:10 – 3'te 3

13:30 – Vefa Sultan

16:25 – Selam

17:35 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

18:00 – Ramazan Sevinci

19:45 – Ana Haber

20:10 – Gönül Dağı

00:15 – Vefa Sultan

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

29 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Eşref Rüya

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yumurcak

15:45 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Arka Sokaklar

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

29 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Dizi

14:00 Sahipsizler

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Vizontele Tuuba

22:30 Vizontele Tuuba

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

29 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İbo İle Güllüşah

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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