TV YAYIN AKIŞI 29 MART 2025 | Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
29 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:20 – Yedi Numara
07:15 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
07:35 – Türk Sineması "Kaptan Pengu ve Arkadaşları"
08:55 – Kod Adı Kırlangıç
11:45 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
12:10 – 3'te 3
13:30 – Vefa Sultan
16:25 – Selam
17:35 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
18:00 – Ramazan Sevinci
19:45 – Ana Haber
20:10 – Gönül Dağı
00:15 – Vefa Sultan
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
29 MART KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Eşref Rüya
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yumurcak
15:45 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Arka Sokaklar
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
29 MART STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Dizi
14:00 Sahipsizler
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:45 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Vizontele Tuuba
22:30 Vizontele Tuuba
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
29 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Bahar
02:45 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İbo İle Güllüşah
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show