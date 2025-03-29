Başka Bir Günün yeni bölümünde gerilim yükseliyor: Yaman Deniz ve Can’ı kaçırıyor!

Ay Yapım imzalı, "Başka Bir Gün"ün heyecanı ve gerilimi yüksek bu bölümünde Yaman Deniz ve Can'ı kaçırıp öldürmek isterken Tuna istemeden Yaman'ı bıçakladı.



Nehir, işi bırakmasını isteyen Serdar'a karşı gelirken Serdar'dan Nehir'i çıldırtan bir hamle geldi. Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin dün geceki bölümüne usta oyuncu Itır Esen, Yaman'ın anneannesi rolüyle konuk oldu. Mercan'ın bale gösterisine girmeden apar topar ortadan kaybolan Serdar'ı takip eden Nehir, otelde Serdar'ı Suzan'la aynı odada gördü ve ondan boşanacağını söyledi.



Bu esnada Aytunç'un telefonuyla Deniz'in kayıp olduğunu öğrenen Nehir ilk başta Suzan'dan şüphelense de bu şüphe karşılıksız çıktı. Bu kez gözler Zülfü'ye çevrildi.

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