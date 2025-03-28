Atv’nin sevilen dizisi Zembilli son bölümüyle hafızalarda iz bırakacak: Adem ve Fidan muradına eriyor!

Atv'nin sevilen dizisi Zembilli film tadında bir bölümle sona erecek. Zembilli'nin final bölümünde, tüm hikayelerin kesiştiği anlarla heyecan doruğa çıkacak. Kadir Nuran'ın gidişiyle dağılmıştır ama bunu kabul etmez. Adem ve Fidan ise heyecanlı bir düğün hazırlığı içindedirler.



Tam da bu sırada Şükran, abisinin borcundan dolayı gelen haciz kararıyla üzüntü yaşar. Tarık bulduğu defineyi müzeye götürmeye karar verir. Zembilli bayram sabahına uyanır. Bayram namazı, ardından bayramlaşmalar yapılır.



BÜYÜK GÜN GELDİ

Kadir ve İshak Ramazan davulcusu olarak bahşiş toplamaya çıkarlar, fakat onları bir sürpriz beklemektedir. Daha sonra Kadir davulunu alıp Refik'in evinin yolunu tutar, Nuran'la konuşur. Nuran ise Kadir'e son kararını söyler. Vahit için de büyük gün gelmiştir.

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