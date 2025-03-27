Başka Bir Gün 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Herkes kendi kapısının önünü temizlesin”

Ezgi Mola, Berkay Ateş ve Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı Başka Bir Gün'ün 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Kaynak: atv

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir'in, Serdar'ı Suzan ile birlikte otel odasında görmesi Serdar'a yeniden güvenebilme ihtimalini sorgulamasına neden olur. Serdar bu görüşmenin, Suzan'a olan borcuyla ilgili olduğunu söyler. Fakat Nehir'in içindeki kuşkular silinmez.

Kaynak: atv

Bu sırada Deniz'in kayıp olduğunu öğrenirler. Serdar ve Nehir; Zülfüler ve Yaman'dan şüphelense de Yaman, Deniz'in kaybolduğu saatte anneannesinin yanında olduğunu ispatlıyordur.

Kaynak: atv

Serdar ve Nehir kızlarını bulmak için uğraşırlarken ikisi de kendi bildikleri yoldan ilerler. İkisinin izlediği bu yollar başka sorunlara yol açacak olsa da Serdar ve Nehir kızlarını bulup onu kurtarmayı başarabilecek midir?