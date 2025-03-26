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Eşref Rüya dizisi hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? Eşref Rüya yönetmeni, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Eşref Rüya 26 Mart itibarıyla izleyiciyle buluştu. Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı dizi, geçmişi karanlık bir adam ile hayata tutunmaya çalışan genç bir müzisyenin kesişen hayatlarını merkeze alıyor.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 17:46 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 17:46

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Eşref Rüya izleyicilere suç, dram ve aşk temalarını harmanlayan bir kurgu sunuyor. Gerçek bir hikayeye ya da uyarlamaya dayanmadığı belirtilen dizide, Çağatay Ulusoy 'Eşref', Demet Özdemir ise 'Nisan' karakteriyle kamera karşısına geçiyor.

EŞREF RÜYA GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı yapım, yayınlanmadan önce sosyal medyada geniş bir ilgi görürken, dizinin gerçek bir hikayeye mi dayandığı yoksa kurgu mu olduğu da merak konusu oldu.

Dizinin senaryosu, Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından özgün olarak kaleme alındı. Yapımın herhangi bir kitaptan ya da gerçek olaydan uyarlandığına dair bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Eşref Rüya'nın tamamen kurgu bir hikayeye dayandığı söylenebilir. Gerçek hayatla birebir bir bağlantısı bulunmayan dizi, karakterlerinin yaşadıkları üzerinden izleyiciyi sürüklemeyi amaçlıyor.

EŞREF RÜYA HANGİ GÜN?

Eşref Rüya, Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

EŞREF RÜYA'NIN KONUSU NE?

Dizide, çocuk yaşta yetim kalan ve suç dünyasında büyüyerek kendi düzenini kuran Eşref (Çağatay Ulusoy), hayatının kontrolünü elinde tutarken bir yandan da içsel huzuru aramaktadır. Kendisini suç örgütlerinin merkezinde bulan Eşref'in hayatı, genç ve yetenekli müzisyen Nisan (Demet Özdemir) ile kesişince beklenmedik bir değişim sürecine girer.

Eşref'in geçmişindeki sırlar, Nisan'ın masumiyetiyle çatışırken; ikili, tehlikeli ama bir o kadar da duygusal bir yolculuğa çıkar. Dizide suç, aşk ve geçmişle yüzleşme temaları bir arada işleniyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Macit Koper gibi birçok tanınan isim yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise henüz açıklanmayan bir isim bulunuyor.

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