Kuruluş Osmanın merakla beklenen yeni bölümünde sır perdesi aralanıyor!

"Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Osman Bey, Esenbike'ye itaat etmediğini göstermiş ve Ulugan'la oynadıkları oyunu açığa çıkarmıştır. Düşmanlığını alenen sergileyen Esenbike tüm müttefiklerini yanına alarak Osman Bey'i ortadan kaldırmak istemektedir.



Bunun üzerine harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerini de yanına alarak hem obasını geri almak hem de düşmanlarını bir bir yok etmek için harekete geçer. Osman Bey her şeye rağmen obasını geri alabilecek midir? Osman Bey bunun için nasıl bir strateji uygulayacaktır?

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