Kardelenler 9. bölüm fragmanı yayınlandı: Yardım edin oğlum ölüyor!

Kadrosunda Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardelenler 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hicran'ın paraları yakmasıyla birlikte Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğine gelirken, Kahraman büyük bir suçluluk duygusu içindedir. Koray, Menekşe'ye sinsice mesaj atanın peşine düşerken, kebapçıda işleri iyi gitmeyen Raci ile Gülcan, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler. Leo, Pelinsu'yu kendinden soğutmak için her yolu dener. Hicran para kazanıp evi geçindirebilmek için elinden geleni yapar. Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasında aşk rüzgarları esmeye devam eder. Kendisini annesine affettirmek isteyen Kahraman'ın, başına aldığı asıl beladan haberi yoktur.