Deniz kayboluyor! Başka Bir Gün 9. bölümden ipuçları: Nehir ve Serdar kızlarını bulmayı başarabilecek mi?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün Perşembe akşamları atv'de.

Başka Bir Gün 9. bölüm fragmanı yayınlandı Kaynak: atv BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Nehir'in, Serdar'ı Suzan ile birlikte otel odasında görmesi Serdar'a yeniden güvenebilme ihtimalini sorgulamasına neden olur. Serdar bu görüşmenin, Suzan'a olan borcuyla ilgili olduğunu söyler. Fakat Nehir'in içindeki kuşkular silinmez.