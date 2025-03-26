SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Deniz kayboluyor! Başka Bir Gün 9. bölümden ipuçları: Nehir ve Serdar kızlarını bulmayı başarabilecek mi?

Ezgi Mola, Avni Yalçın, Salih Bademci, Şükran Ovalı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Başka Bir Gün’ün 9. bölümünden ipuçları ortaya çıktı. Peki atv’de yayınlanan Başka Bir Gün 9. bölümde neler olacak? Nehir ve Serdar kızlarını bulmayı başarabilecek mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 11:31 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 11:31
Deniz kayboluyor! Başka Bir Gün 9. bölümden ipuçları: Nehir ve Serdar kızlarını bulmayı başarabilecek mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün Perşembe akşamları atv'de.

Başka Bir Gün 9. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

BAŞKA BİR GÜN 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir'in, Serdar'ı Suzan ile birlikte otel odasında görmesi Serdar'a yeniden güvenebilme ihtimalini sorgulamasına neden olur. Serdar bu görüşmenin, Suzan'a olan borcuyla ilgili olduğunu söyler. Fakat Nehir'in içindeki kuşkular silinmez.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bu sırada Deniz'in kayıp olduğunu öğrenirler. Serdar ve Nehir; Zülfüler ve Yaman'dan şüphelense de Yaman, Deniz'in kaybolduğu saatte anneannesinin yanında olduğunu ispatlıyordur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Serdar ve Nehir kızlarını bulmak için uğraşırlarken ikisi de kendi bildikleri yoldan ilerler. İkisinin izlediği bu yollar başka sorunlara yol açacak olsa da Serdar ve Nehir kızlarını bulup onu kurtarmayı başarabilecek midir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP İstanbul Kongresi’nde ne katakulliler döndü? İfşa olan ses kaydı sonrası harekete geçildi: İnan Güney şüpheli sıfatıyla adliyede
Tutuklu İmamoğlu’nun yolsuzluk girdabına soktuğu İBB’de seçim günü! Kim bu Nuri Aslan? Beylikdüzü’nde Serkan Çebi dönemi
Borsa İstanbul
Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu’ndan 3 milyon 800 bin TL’lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB’den
Özgür Özel’in ’boykot’ çağrısı akıllara 28 Şubat’ı getirdi: Siyonistler bile bu kadarına cesaret edemezdi
Saraçhane’de kayıp telefon anonsu: Özgür Özel ceplerini yokladı
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Rüşvet çarkı 2019’da başlamış
1 gram altını olan kasırgaya hazır olun! İslam Memiş’ten rekor altın tahmini geldi
Beyaz Saray’da skandal ifşa! Bakan gazeteciyi ekledi sohbet grubunda savaş planını paylaştı sorumluluğu Walz üstlendi
Kırmızı bültenle aranıyordu! Dayı lakaplı Fatih Uzunyayla yakalandı! Çok sayıda cinayetin azmettiricisi
Emekliye çifte ödeme: Farklar hesaplara geçiyor! Bayram ikramiyesinde süreçte neler var?
Çöl sıcakları terk ediyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil o illere kuvvetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İyi bir ülke lideri de iyi
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkaklar
Skriniar’da büyük tehlike: Slovak yıldız için flaş iddia
İşte CHP’nin gerçek yüzü! Gezi’nin çapulcuları Saraçhane’nin ağzı bozuk vandalları! Başkan Erdoğan’a alçak hakaretler
CHP’nin şaibeli kurultayında soğuk cüzdan itirafı geldi! Veli Ağbaba ve Özgür Özel başrolde: Oy karşılığı 600 bin TL+ telefon teklifi
CANLI | CHP’nin yolsuzluk provokasyonu! İzinsiz gösterilerde 172 kişi tutuklandı
CHP kurultayına iptal dilekçesi! TAKVİM o belgeye ulaştı: İBB dosyasıyla birleştirilsin, Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu geri gelsin
Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!