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ATV'nin sevilen dizileri Safir ve Ateş Kuşları için yurt dışından yeni satış anlaşması!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da sürdürmeye devam ediyor. Safir ve Ateş Kuşları dizileri Letonya ve Litvanya’da izleyiciyle buluşuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mart 2025
ATV’nin sevilen dizileri Safir ve Ateş Kuşları için yurt dışından yeni satış anlaşması!

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ATV Distribution, büyük ilgi toplayan dizileri Safir ve Ateş Kuşları için Letonya ve Litvanya'da yeni bir satış anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, atv'nin uluslararası ölçekteki varlığını genişleterek Letonya ve Litvanya'daki izleyicilerle etkileyici Türk hikâyelerini buluşturuyor.

2024 yılının Kasım ayında Uluslararası Emmy Ödüllerinde aday olan Safir; sırlar, aşk ve ihanetle sarsılan bir ailenin dramatik yolculuğunu konu alıyor. Duygusal derinliği ve beklenmedik gelişmeleriyle izleyicilerin kalbini fetheden dizi, dünya çapında büyük ilgi görmeye devam ediyor.

ETKİ YARATACAK
Ateş Kuşları, terk edilmiş bir bebeği büyüten beş arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Yıllar geçtikçe büyüyen bu arkadaşlar, geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Hayatlarındaki dramatik dönüş, kararlı bir polisin Gülayşe'nin peşine düşmesiyle başlıyor. Umut, dostluk ve hayatta kalma temalarını işleyen dizi, izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakıyor. Bu anlaşma, atv Distribution'ın güçlü drama dizilerini küresel ölçekte genişletme kararlılığını pekiştiriyor.

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