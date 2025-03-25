Kuruluş Osman 186. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bugün intikam günüdür, Kayı Obası’nı alacağız!”

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 186. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, Esenbike'ye itaat etmediğini göstermiş ve Ulugan'la oynadıkları oyunu açığa çıkarmıştır. Düşmanlığını alenen sergileyen Esenbike tüm müttefiklerini yanına alarak Osman Bey'i ortadan kaldırmak istemektedir. Bunun üzerine harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerini de yanına alarak hem obasını geri almak hem de düşmanlarını bir bir yok etmek için harekete geçer. Osman Bey her şeye rağmen obasını geri alabilecek midir? Osman Bey bunun için nasıl bir strateji uygulayacaktır?

Kaynak: atv

OSMAN BEY, KAYI OBASINI GERİ ALMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR!

Osman Bey, Esenbike'nin oyununu bozmuş ve Ulugan'la kurduğu düzeni açığa çıkarmıştır. Bunun üzerine Esenbike, Osman Bey'e karşı düşmanlığını alenen ilan eder ve tüm müttefiklerini harekete geçirerek büyük bir saldırı planlar. Türkmen Beylerini yanına alan Osman Bey, hem obasını geri almak hem de düşmanlarını bir bir yok etmek için harekete geçer. Ancak hem içeriden hem dışarıdan tehdit altındadır! Osman Bey, düşmanlarının tüm planlarını boşa çıkarıp Kayı Obası'nı geri alabilecek mi?

Kaynak: atv

BALA HATUN HALİME'YE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR!

Bala Hatun, kızı Halime'ye ulaşmak için kurtardığı rahibeyi iyileştirmeye çalışmaktadır. Ancak ağır yaralı olan Rahibe gözlerini açıp gerçekleri anlatacak kadar güçlü bir durumda değildir. Bunun üzerine Alaeddin Bey türlü ilaçlar hazırlayarak rahibeyi iyileştirmek ister. Rahibe gözlerini açıp gerçekleri söyleyecek midir? Bala Hatun kızının aslından yanı başında olduğunu anlayabilecek midir? Rahibe'yle karşı karşıya gelen Poena, Halime olduğunu öğrenecek midir?

Kaynak: atv

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.