Nursel ile Mutfak Bahane programında diskalifiye şoku!

Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. 40 bilezik için kıyasıya rekabet halinde olan gelinler Cuma finaline büyük bir şok ile başladı. Nursel Ergin'in yayının başında verdiği anonsla, yarışmacılar büyük korku yaşadı.

Yayın öncesi kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri akıllara durgunluk verdi. Kayınvalidenin stüdyo arkasına geçerek rakibinin fırın kablosunu çektiği anlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Yüzü tespit edilen Kadriye kayınvalide, yarışmadan diskalifiye edildi. Yaptığı büyük hata ile gelini Aslı ve oğlu Uğur'un 40 bilezik kazanma hayallerini suya düşürdü.