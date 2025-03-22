Can Borcu 14. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Benim için yapabileceğin bir şey daha var!

Bülent İnal, Ebru Saban Özkan, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi isimleri bir araya getiren Can Borcu'nun 14. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit'in Emel'i hangi suçtan ihbar ettiği ve Sude'nin Ferit'e yardım etmesinin ardındaki sebep gizemini korurken, Yasemin, Ferit'in annesini cezaevine göndermesinden etkilenir. Bu durum, Yasemin'in eski duygularını yeniden canlandırırken, Çınar'ın tepkisine yol açar.

Kaynak: atv

Mehmet, Yekta'yı kızından uzak durması için tehdit eder. Cezaevinde zor günler geçiren Emel, koğuş arkadaşları tarafından hoş karşılanmaz ve sergilediği tavırlar nedeniyle hedef haline gelir.

Handan, oturdukları evi satın alan kişinin Ferit olduğunu öğrenince büyük bir tepki gösterir.

Kaynak: atv

Doğa ve Ateş'in okuldan kaçtıkları gün, Doğa ciddi bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılır. Acil ameliyata alınan Doğa'nın böbreklerinin iflas ettiği anlaşılır ve derhal bir böbrek nakline ihtiyaç duyulur. Doğa için en uygun donörün Yekta olduğu ortaya çıkar. Ancak Yekta, bağış yapmayı reddeder.

Peki, onu ikna eden kişi kim olacak? Yekta, donör olmayı kabul etmesi karşılığında Mehmet'ten ne talep edecek? Mehmet, bu teklifi kabul edecek mi?