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Safir ve Ateş Kuşları Letonya ve Litvanya ile buluşuyor!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. atv Distribution, büyük ilgi toplayan dizileri Safir ve Ateş Kuşları için Letonya ve Litvanya'da yeni bir satış anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, atv’nin uluslararası ölçekteki varlığını genişleterek Letonya ve Litvanya’daki izleyicilerle etkileyici Türk hikâyelerini buluşturuyor.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 11:20
Safir ve Ateş Kuşları Letonya ve Litvanya ile buluşuyor!

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2024 yılının Kasım ayında Uluslararası Emmy Ödüllerinde aday olan Safir, sırlar, aşk ve ihanetle sarsılan bir ailenin dramatik yolculuğunu konu alıyor. Duygusal derinliği ve beklenmedik gelişmeleriyle izleyicilerin kalbini fetheden dizi, dünya çapında büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ateş Kuşları, terk edilmiş bir bebeği büyüten beş arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Yıllar geçtikçe büyüyen bu arkadaşlar, geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Hayatlarındaki dramatik dönüş, kararlı bir polisin Gülayşe'nin peşine düşmesiyle başlıyor. Umut, dostluk ve hayatta kalma temalarını işleyen dizi, izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

atv Distribution, Ateş Kuşları dizisinin birinci ve ikinci sezonlarını Letonya ve Litvanya'ya lisansladı. Bu anlaşma, atv Distribution'ın güçlü drama dizilerini küresel ölçekte genişletme kararlılığını pekiştiriyor. Uluslararası pazarlarda güçlü bir varlığa sahip olan atv, kültürel sınırları aşan kaliteli içerikler sunmaya devam ediyor.

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