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Korkmaz ailesi parçalanıyor! Kardelenler yeni bölümü ile atv ekranlarında

atv'nin sevilen dizisi "Kardelenler"in yeni bölümü geceye damga vuracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mart 2025
Korkmaz ailesi parçalanıyor! Kardelenler yeni bölümü ile atv ekranlarında

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"Kardelenler"in yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Hicran'ın paraları yakmasıyla birlikte Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğine gelirken, Kahraman büyük bir suçluluk duygusu içindedir. Koray, Menekşe'ye sinsice mesaj atanın peşine düşerken, kebapçıda işleri iyi gitmeyen Raci ile Gülcan, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler. Leo, Pelinsu'yu kendinden soğutmak için her yolu dener.

BÜYÜK BELA...
Hicran para kazanıp evi geçindirebilmek için elinden geleni yapar. Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasında aşk rüzgarları esmeye devam eder. Kendisini annesine affettirmek isteyen Kahraman'ın, başına aldığı asıl beladan haberi yoktur.

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