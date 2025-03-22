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Zembilli 13. bölüm fragmanı yayınlandı: Sen beni kaçıramazsın Kadir!

Kadrosunda Sude Zülal Güler ve Emre Dinler gibi sevilen isimlerin de yer aldığı Zembilli’nin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Fidan ve Adem’in düğün sahnesinin yer aldığı fragmana Nuran’ın “Sen beni kaçıramazsın Kadir!” sözleri damga vurdu. İşte Zembilli 13. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 13:42 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 13:43
Zembilli 13. bölüm fragmanı yayınlandı: Sen beni kaçıramazsın Kadir!

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Cuma akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli'nin 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

Zembilli 13. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem dükkanını İlyas'ın yaktırdığını öğrenir. Esma ise Adem'i kurtarabilmek için İlyas'a bir tuzak kurar. Münevver rüyasında Murad'ı görür, Adem ve Fidan'ın evlenmesine izin verir. Tarık babasının ölümüne sebep olan vasiyetin peşindedir. Vahit, müfettişin gözüne girebilmek için Şükran'ın tavsiyesini dinler ve iftar için makamlı bir ezan okur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ancak caminin saati bozulmuştur ve Vahit, farkında olmadan ezanı beş dakika erken okur. Tüm kasabalı ve aynı zamanda müfettiş oruçlarını erken açarlar. Vahit, müfettişin karşısında daha da zor durumda kalır. Nuran'ın Kadir'e duyduğu kırgınlık daha da büyür ve Nuran, Kadir'i terk eder. Adem, İlyas'ın tuzağına düşer. Adem'in yokluğunu fark eden Tarık, Kadir ve İshak ise onu kurtarmak için harekete geçer.

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