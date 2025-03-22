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Zembilli 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Atv Zembilli dizisinde son bölüm neler oldu?

Atv ekranlarında yayınlanan Zembilli dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlanıp yayınlanmadığı seyirciler tarafından merak ediliyor. Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Zembilli kasabası, Anadolu'ya bakan ve yörüklerin yaşadığı bir yer. Bu sıcak köy hikayesi izleyicileri derinden etkiliyor. Peki Zembilli 13. bölüm full hd fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm yaşananlar…

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 11:25
Zembilli 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Atv Zembilli dizisinde son bölüm neler oldu?

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Atv'nin sevilen dizisi Zembilli, 13. bölüm fragmanı ve son bölüm neler olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yapımını Üs Yapım, yapımcılığını ise Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği dizi, sıcacık ama çetin hikayesiyle derinden etkiliyor. Peki Zembilli dizisinde son bölüm neler oldu? İşte Zembilli 13. bölüm fragmanı!

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

ZEMBİLLİ DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Adem, dükkanının İlyas tarafından yaktırıldığını öğrenir. Esma, Adem'i kurtarabilmek için İlyas'a karşı bir tuzak kurar. Münevver, rüyasında Murad'ı görür ve bu rüya sonucunda Adem ile Fidan'ın evlenmesine onay verir. Tarık, babasının ölümüne yol açan vasiyetin peşindedir. Vahit, müfettişin gözüne girmek için Şükran'ın tavsiyesini dinler ve iftar için makamlı bir ezan okur, ancak caminin saati bozulmuştur ve Vahit farkında olmadan ezanı beş dakika erken okur. Bu durum, kasaba halkının ve müfettişin oruçlarını erken açmasına sebep olur, bu da Vahit'in zor durumda kalmasına neden olur. Nuran'ın Kadir'e olan kırgınlığı büyür ve Nuran, Kadir'i terk eder. Adem ise İlyas'ın kurduğu tuzağa düşer. Adem'in kaybolduğunu fark eden Tarık, Kadir ve İshak, onu kurtarmak için harekete geçerler.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

ZEMBİLLİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Sude Zülal Güler

Emre Dinler

Damlasu İkizoğlu

Atakan Hoşgören

Yalçın Hafızoğlu

Özgür Cem Tuğluk

Melisa Bostancıoğlu

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Dilaray Yeşilyaprak

Aykut Yılmaz

Murat Akkoyunlu

Ruhi Sarı

Murat Kılıç

Kadim Yaşar

Hilmi Özçelik

Elif Çakman

Şebnem Doğruer

Ayşen Sezerel

Elif İnci

Handan Yıldırım

Mürşit Ağa Bağ

Mehmet Ali Aslan

Burak Can Doğan

Melis Özçimen

Elmas Evşen

ZEMBİLLİ 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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