Zembilli 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Atv Zembilli dizisinde son bölüm neler oldu?

(Kaynak: ATV)

ZEMBİLLİ DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Adem, dükkanının İlyas tarafından yaktırıldığını öğrenir. Esma, Adem'i kurtarabilmek için İlyas'a karşı bir tuzak kurar. Münevver, rüyasında Murad'ı görür ve bu rüya sonucunda Adem ile Fidan'ın evlenmesine onay verir. Tarık, babasının ölümüne yol açan vasiyetin peşindedir. Vahit, müfettişin gözüne girmek için Şükran'ın tavsiyesini dinler ve iftar için makamlı bir ezan okur, ancak caminin saati bozulmuştur ve Vahit farkında olmadan ezanı beş dakika erken okur. Bu durum, kasaba halkının ve müfettişin oruçlarını erken açmasına sebep olur, bu da Vahit'in zor durumda kalmasına neden olur. Nuran'ın Kadir'e olan kırgınlığı büyür ve Nuran, Kadir'i terk eder. Adem ise İlyas'ın kurduğu tuzağa düşer. Adem'in kaybolduğunu fark eden Tarık, Kadir ve İshak, onu kurtarmak için harekete geçerler.