Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Cuma finalinde diskalifiye şoku!

40 bilezik için kıyasıya yarışan gelinler Cuma finaline büyük bir şok ile başladı. Nursel Ergin'in yayının başında verdiği anonsla, yarışmacılar büyük korku yaşadı.
YAYIN ÖNCESİ ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER CUMA FİNALİNE DAMGA VURDU
Yayın öncesi kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri akıllara durgunluk verdi. Kayınvalidenin stüdyo arkasına geçerek rakibinin fırın kablosunu çektiği anlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Yüzü tespit edilen Kadriye kayınvalide, yarışmadan diskalifiye edildi. Yaptığı büyük hata ile gelini Aslı ve oğlu Uğur'un 40 bilezik kazanma hayallerini suya düşürdü.
Kaynak: atv
YENİ EVLİ ÇİFTTEN HERKESİ KISKANDIRAN ANLAR
Sevilen çift Rabia ve Şükrü, yayın arasında romantik anlar yaşadı. Eşine çiçek ile sürpriz yapan Şükrü, herkesin takdirini topladı. Başkasının çiçeğini eşine verdiğinin ortaya çıkmasıyla ne yapacağını şaşıran romantik eş, durumu toparlamakta zorlandı.
Kaynak: atv
GELİN KAYINVALİDE ARASINDA ÇOCUK BAKIMI KRİZİ
Fenomen gelin Zeyneti ve kayınvalidesi arasındaki çocuk bakma krizi stüdyoyu ikiye böldü. Bir tarafta üç çocuk büyütmüş tecrübeli kayınvalide, diğer tarafta yeni anne bir gelin, ikisi de kendi yöntemlerinin doğruluğunu tartışırken dinleyenler iki tarafı da haklı buldu. Azime kayınvalide torununun yemesi ve giyinmesinde kendi yöntemlerini uygularken, gelini Zeyneti'nin tam tersi tavrı ikilinin arasını açtı. Yaşanan krizde Murat annesinin haklı olduğunu, tecrübesinden dolayı onu dinlemeleri gerektiğini söyledi.