Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Cuma finalinde diskalifiye şoku!

Kaynak: atv

BÜYÜK ÖDÜL KİMİN OLDU?

Haftalık ödülün devretmesi ile büyük ödül tam 40 bilezik oldu. Bütün bir hafta kıyasıya yarışan aileler finali büyük bir heyecan ile beklediler. Fenomen çift Seda ve Harun 40 bileziği hanelerine yazdırarak bu haftanın kazananı oldular. Geçen sezonun da şampiyonu olan çift bu yıl da iddialarını sürdürdüklerini bir kez daha kanıtladılar.

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