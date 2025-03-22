Başka Bir Günün 8. bölümü geceye damga vurdu: Gerçekler gün yüzüne çıktı!

Perşembe akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan "Başka Bir Gün" dizisinin önceki gün yayınlanan 8. bölümünde bazı gerçekler gün yüzüne çıktı. Deniz, Zülfü'ye Selin'in öldüğü gece neler olduğunu anlatırken, Melike de Özlem'e Fahir'in onu aldattığını söyledi. Heyecan dolu bölüme finalde Nehir'in Serdar ve Suzan'ı otelde bastığı anlar damga vurdu.



Ay Yapım imzalı, 'Başka Bir Gün'ün heyecanı ve gerilimi yüksek bu bölümünde bazı sırlar ortaya çıkarken Serdar'ın kafasında neler çevirdiği ise büyük merak uyandırdı.

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