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ATV'nin fenomen dizisi "Can Borcu"nun yeni bölümünde dengeleri bozan kaza!

ATV'nin sevilen dizilerinden "Can Borcu"nun yeni bölümü, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin bu bölümünde Handan, Ferit'in oturdfuğu evi satın aldığını öğrenir , Doğa ve Ateş, okuldan kaçtıkları gün ciddi bir kaza geçirir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mart 2025
ATV’nin fenomen dizisi Can Borcunun yeni bölümünde dengeleri bozan kaza!

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"Can Borcu"nun yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Handan, oturdukları evi satın alan kişinin Ferit olduğunu öğrenince büyük bir tepki gösterir. Doğa ve Ateş'in okuldan kaçtıkları gün, Doğa ciddi bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılır.

Acil ameliyata alınan Doğa'nın böbreklerinin iflas ettiği anlaşılır ve derhal bir böbrek nakline ihtiyaç duyulur. Doğa için en uygun donörün Yekta olduğu ortaya çıkar. Ancak Yekta, bağış yapmayı reddeder. Peki, onu ikna eden kişi kim olacak? Yekta, donör olmayı kabul etmesi karşılığında Mehmet'ten ne talep edecek?

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