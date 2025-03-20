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Zembilli 12. bölümden ipuçları ortaya çıktı: Adem, İlyas’ın tuzağına düşüyor!

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Zembilli’nin 12. Bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki atv’de izleyici ile buluşan Zembilli’nin yeni bölümünde enler olacak? İşte ipuçları...

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 16:20
Zembilli 12. bölümden ipuçları ortaya çıktı: Adem, İlyas’ın tuzağına düşüyor!

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Adem dükkanını İlyas'ın yaktırdığını öğrenir. Esma ise Adem'i kurtarabilmek için İlyas'a bir tuzak kurar. Münevver rüyasında Murad'ı görür, Adem ve Fidan'ın evlenmesine izin verir.

Zembilli 12. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

Tarık babasının ölümüne sebep olan vasiyetin peşindedir.

Zembilli 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Vahit, müfettişin gözüne girebilmek için Şükran'ın tavsiyesini dinler ve iftar için makamlı bir ezan okur. Ancak caminin saati bozulmuştur ve Vahit, farkında olmadan ezanı beş dakika erken okur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Tüm kasabalı ve aynı zamanda müfettiş oruçlarını erken açarlar. Vahit, müfettişin karşısında daha da zor durumda kalır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Nuran'ın Kadir'e duyduğu kırgınlık daha da büyür ve Nuran, Kadir'i terk eder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Adem, İlyas'ın tuzağına düşer. Adem'in yokluğunu fark eden Tarık, Kadir ve İshak ise onu kurtarmak için harekete geçer.

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