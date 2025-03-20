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Kardelenler 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: İnsan en büyük darbeyi sevdiklerinden alıyormuş!

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kardelenler 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları atv izleyicisi ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına “İnsan en büyük darbeyi sevdiklerinden alıyormuş!” sözleri damga vurdu. İşte Kardelenler 8. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 16:12 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 16:12
Kardelenler 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: İnsan en büyük darbeyi sevdiklerinden alıyormuş!

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Pazar akşamları atv izleyicisi ile buluşan Kardelenler'in 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kebapçıda korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan Korkmaz ailesi, yaralanan Asiye için hastanede büyük panik yaşarlar. Parla ile Ferit'in birbirinden habersiz yazışmaları, Leo ile Pelinsu cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Arif ile Hicran, evi geçindirebilmek için çareler ararken, Çınar ise kebapçıya saldıranların yakalanması için çabalamaktadır. Koray ile Menekşe'ye karşı sinsi bir plan yapan Rüya'nın işi umduğu gibi gitmez.

Kaynak: atvKaynak: atv

Kebapçıda oluşan hasar yüzünden ve Fatoş'un baskılarına dayanamayan Kahraman'ın yaptığı radikal hamle, Korkmaz ailesini derinden sarsar.

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