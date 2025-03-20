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Zembilli 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben dönmek istiyorum baba!

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli’nin 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına “Hala bu evde yerim varsa ben dönmek istiyorum baba” sözleri damga vurdu. İşte Zembilli 12. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 08:41 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 08:41
Zembilli 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben dönmek istiyorum baba!

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Deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiren, ATV'nin sevilen dizilerinden Zembilli'nin 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Zembilli 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm kasabalı el birliğiyle yangını söndürmeye çalışsa da Adem'in dükkânı alevlere teslim olur. Mafya babasının kızı Didem ise sevgilisiyle kaçarken, Tarık'ın Erol'a vereceği paraları da yanına alır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Adem, yangın gecesi Mesut'un gördüğü adamın peşine düşer. Adem'i büyük bir tehlike beklemektedir. İlyas, Esma'nın evlilik kararından vazgeçmesini hazmedemez. Necip, Vahit ve Şükran'ın evlilik kararını duyunca Vahit'in imamlık hayallerini suya düşürecek bir hamlede bulunur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bekir ve Refik, Kadir'in yeni evine iftara giderler. Tamir edilecek yerler için kolları sıvarlar, fakat beceriksizlikleri yüzünden evi su basar. Nuran ve Kadir ise büyük bir yanlış anlaşılmanın içine düşerler.

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