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Can Borcu 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Böbrek nakli gerekiyor!

Başrollerinde Cüneyt Mete, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Bülent İnal’ın yer aldığı Can Borcu 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Doğa’nın geçirdiği korkunç kaza fragmana damga vururken “Böbrek nakli gerekiyor!” sözleri dikkat çekti. İşte Can Borcu 14. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 08:36 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 08:36
Can Borcu 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Böbrek nakli gerekiyor!

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ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Can Borcu 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Can Borcu 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıklar. Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a büyük bir öfke duyar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Hakan'ın öldürüldüğünü öğrenen Yaşar, bu bilgiyi Şükran'ı eve döndürmek için kullanır. Yasemin'in Ferit'le evliliğini sürdürmekteki ısrarı, Çınar'ı başka arayışlara iter. Emel ile yemeğe çıkan Çınar, onun ağzından laf almaya çalışır. Ancak Sude'nin tanık olduğu bu yemek, Yasemin tarafından yanlış anlaşılır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Doğa, babasını sinirlendirmek için Yekta ile buluşurken, Handan ise Ferit'e annesinin Yasemin'i silahla tehdit ettiğini söyler ve onu Emel'e karşı harekete geçmeye zorlar.

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