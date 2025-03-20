Kuruluş Osman 186. bölüm fragmanı yayınlandı: Zafer ve cennet bize vadedilmiştir...

'Kuruluş Osman' 185. Bölümü 20+ABC1 kategorisi'nde ise %6,23 reyting %14,96 izlenme payı elde ederek birinci sıraya yerleşirken AB kategorisinde de %4,92 reyting %13,00 izlenme payı alarak 'en çok izlenen dizi' oldu. Nefes kesen bölümün ardından Kuruluş Osman 186. bölüm fragmanı da yayınlandı.

OSMAN BEY, TÜM PLANLARI BOZARAK ULUGAN'I ELE GEÇİRDİ

#KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde bu haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.