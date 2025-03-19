İzleyenleri ekran başına kilitleyecek Kuruluş Osmanın yeni bölümünde oyunlar bozulacak!

"Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Esenbike Hatun kurduğu oyunla, Osman Bey ile ahalisine dost ve müttefik olarak gözükmeye devam etmektedir. Ancak tam bu sırada Osman Bey'in kurduğu müthiş plan her şey değiştirir.



Türkmen Beylerine sunmuş olduğu ittifak hilesi ile Osman Bey ve ahalisini zor bir durumda bırak isteyen Esenbike Hatun, Ulugan'ı kullanarak Osman Bey'i tuzağa düşürmek ister.



KİRLİ PLAN!

Osman Bey, obasını ve ahalisini bu cendereden kurtarmak için tüm oyunları ortaya çıkarmak zorundadır. Osman Bey bu kirli oyunu bozmak için nasıl bir plan yapacaktır?

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