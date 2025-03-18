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Can Borcu 14. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sana yapacağımın sözünü yıllar önce verdim ben!”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Can Borcu’nun 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana “Sana yapacağımın sözünü yıllar önce verdim ben!” sözleri damga vurdu. İşte Can Borcu 14. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 16:28 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 16:28
Can Borcu 14. bölüm fragmanı yayınlandı: Sana yapacağımın sözünü yıllar önce verdim ben!

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Ebru Saban Özkan, Bülent İnal, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi isimleri bir araya getiren Can Borcu'nun merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

Can Borcu 14. bölüm fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıklar. Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a büyük bir öfke duyar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Hakan'ın öldürüldüğünü öğrenen Yaşar, bu bilgiyi Şükran'ı eve döndürmek için kullanır. Yasemin'in Ferit'le evliliğini sürdürmekteki ısrarı, Çınar'ı başka arayışlara iter. Emel ile yemeğe çıkan Çınar, onun ağzından laf almaya çalışır. Ancak Sude'nin tanık olduğu bu yemek, Yasemin tarafından yanlış anlaşılır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Doğa, babasını sinirlendirmek için Yekta ile buluşurken, Handan ise Ferit'e annesinin Yasemin'i silahla tehdit ettiğini söyler ve onu Emel'e karşı harekete geçmeye zorlar.

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