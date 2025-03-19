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Başka Bir Gün 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serdar, Nehir’in güvenini kaybediyor!

‘Başka Bir Gün’ün perşembe akşamı ekrana gelecek 8. bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Serdar’ın dönüşüyle gerilimin tavan yaptığı diziden yayınlanan 2. tanıtımda Serdar’ın Suzan ile yakın ilişkisi dikkat çekerken Nehir’in bu durumu öğrenip öğrenmeyeceği yeni bölümde cevap bulacak. İşte Başka Bir Gün 8. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar...

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 11:43 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:43
Başka Bir Gün 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serdar, Nehir’in güvenini kaybediyor!

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Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün Perşembe akşamları atv'de.

Başka Bir Gün 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir, Deniz'i almak için geldiğinde Deniz, Zülfü'nün sorgulamasıyla o gece Selin ölürken yanında olduğunu itiraf etmiştir. Zülfü daha fazlası olduğundan şüphelenirken Nehir, kızını alıp gider.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ancak bu durum içinde bir sorgulamaya neden olur. Deniz'in bu vicdan yüküyle yaşamasını istemiyor, doğru olanı yapması gerektiğini düşünüyordur. Serdar buna şiddetle karşı çıkar. İkisi bu konuda büyük bir anlaşmazlığa düşer, zaten kötü olan araları daha da gerilir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Üstelik Aytunç; Nehir'e, Serdar'ın hala Suzan'la görüştüğünü düşündüklerini söyler. Nehir, Serdar'a güvenemeyeceğinden emin olur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Deniz konusunda kendi bildiğini yapar. Ancak bunun çok acı sonuçlar doğuracağından habersizdir.

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