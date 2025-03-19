Başka Bir Gün 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serdar, Nehir’in güvenini kaybediyor!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün Perşembe akşamları atv 'de.

Nehir, Deniz'i almak için geldiğinde Deniz, Zülfü'nün sorgulamasıyla o gece Selin ölürken yanında olduğunu itiraf etmiştir. Zülfü daha fazlası olduğundan şüphelenirken Nehir, kızını alıp gider.

Kaynak: atv

Ancak bu durum içinde bir sorgulamaya neden olur. Deniz'in bu vicdan yüküyle yaşamasını istemiyor, doğru olanı yapması gerektiğini düşünüyordur. Serdar buna şiddetle karşı çıkar. İkisi bu konuda büyük bir anlaşmazlığa düşer, zaten kötü olan araları daha da gerilir.