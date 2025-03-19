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Esra Erol’da günün birincisi!

atv, 18 Mart Salı günü yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin Tüm Kişiler kategorisinde ilk sıraya adını yazdırdı.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 12:20 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 12:20
Esra Erol’da günün birincisi!

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Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %5,35 izlenme oranı ve %22,29 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

ATİLLA AKAR KENDİSİNİ TERK EDEN EŞİ BÜŞRA İLE BARIŞMAK İSTİYOR

Atilla Akar 5 yıllık eşi Büşra Hanım'ın 8 ay önce kendisini terk ettiğini söyleyerek eşiyle tekrar barışabilmek için programa katıldı. Atilla Bey, karımın başka birinin yanında olduğunu söylüyorlar fotoğrafta gösterdiler ama ben buna inanmıyorum dedi. İki buçuk aylık kızımı hiç görmedim eşimi ve kızımı geri istiyorum dedi.

Kaynak: Esra Erol'daKaynak: Esra Erol'da

Esra Erol eşi Büşra Hanım'ı bulduklarını söyledi ve Büşra Hanım stüdyoya geldi.

Programa katılan Büşra Hanım şu an çocuklarıyla birlikte kadın sığınma evinde kaldığını söyledi. Neden ailenizin yanında kalmaya devam etmediniz sorusu üzerine Büşra Hanım, 'Babam evden kovdu' dedi. Atilla Bey, ben çocuklarım için kendimden kıstım, para biriktirdim bunun karşılığında sen bana ihanet ettin dedi. Büşra, Atilla Bey'in 'son çocuk benden değil' dediğini iddia etti. Atilla Bey, karım çocuklara şiddet uyguluyor diyerek çocukların velayetini istedi. Büşra Hanım'ın çocuklarına şiddetten dolayı yargılandığı söyleyerek iki çocuğu için de DNA testi yaptırmak istedi.

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