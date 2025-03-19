Bir Gece Masalı 27. bölüm fragmanı yayınlandı: Sare senin kızın mı?

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nın 27. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kürşat'ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Ozan, Hem Kürşat'ın hem de Canfeza ve Mahir'in hayatına bomba gibi düşer. Ozan ise Kilimci'lerden pek çok sır saklamaktadır.

Kaynak: atv

Kürşat'ın Gülizar'ı almak için Kilimci konağını basıp Afet'i tutuklatması Mahir ve Canfeza arasındaki ipleri gerer. İkili arasında aynı evin içinde amansız ama bir yandan aşkın sürekli galip geldiği bir savaş başlar.

Kaynak: atv

Köşke gelen Ferman'ın annesinin yolunun Sevde ile kesişmesi Afet ve Sevde'yi dönülmez bir yol sokarken, Sare hiç görmediği annesi Handan'la tanışır. Ancak Handan'ın tüm Kilimci'lere büyük bir sürprizi vardır.