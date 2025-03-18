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Kardelenler 8. bölüm fragmanı yayınlandı: “Anne demeyin bana”

ATV’nin sevilen dizilerinden Kardelenler’in merakla beklenen 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi yayınlana fragmana “Anne demeyin bana, ben sizin yüzünüzü bile görmek istemiyorum” sözleri damga vurdu. İşte Kardelenler 8. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 16:17
Kardelenler 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Anne demeyin bana

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Pazar akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Kardelenler'in merakla beklenen 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kardelenler 8. bölüm fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kebapçıda korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan Korkmaz ailesi, yaralanan Asiye için hastanede büyük panik yaşarlar. Parla ile Ferit'in birbirinden habersiz yazışmaları, Leo ile Pelinsu cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Arif ile Hicran, evi geçindirebilmek için çareler ararken, Çınar ise kebapçıya saldıranların yakalanması için çabalamaktadır. Koray ile Menekşe'ye karşı sinsi bir plan yapan Rüya'nın işi umduğu gibi gitmez. Kebapçıda oluşan hasar yüzünden ve Fatoş'un baskılarına dayanamayan Kahraman'ın yaptığı radikal hamle, Korkmaz ailesini derinden sarsar.

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