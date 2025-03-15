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Bir Gece Masalı 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Kafese ilk Canfeza kuş geldi!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı’nın merakla beklenen 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Kafese ilk Canfeza kuş geldi!” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 16:36
Bir Gece Masalı 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Kafese ilk Canfeza kuş geldi!

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Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı'nın merakla beklenen 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 26. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

25. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Hastaneye kaldırılan Mahir, hayati tehlikeyi atlattı. Hastaneye gelen ve Canfeza'yı kaçırmaya Selim'i Kürşat engelledi. Selim, çareyi kaçıp saklanmakta buldu. İyileşen Mahir ise Selim'in peşine düştü.

Sevde, sonunda gerçeği öğrendi ama Ferman'dan boşanmadı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Nikahı erteleyen Kürşat ve Gülizar, Mahir'in iyileşmesi ile gün aldı. Ezra Nine, Afet Hanım'a bu tarihi haber verdi. Afet Hanım, Ferman'ı da alarak bu nikahı engellemek için harekete geçti ve Gülizar'ı kaçırdılar.

Süreyya'nın psikolojisi iyi değildir. Mahir'in iyileşmesi karşılığında ölen eşinin yanına gitmesi gerektiğine inanarak ardında bir veda mektubu bırakıp; ölüme, kocasının yanına Denizli'ye gitmek için yola çıktı. Onu soymak isteyen çiftten şüphelenmeyip arabalarına bindi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Hiç beklenmedik bir anda Kürşat'ın oğlu ortaya çıktı.

Mahir annesini ararken, ormanlık alanda 50 yaşında bir kadının cesedinin bulunduğu haberi geldi. Olay yerine giden Mahir, annesinin olmaması umudu ile ceset torbasını açtı.

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